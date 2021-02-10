Захарова: российские дипломаты справляются с возникшими за минувший год трудностями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прошедший год принес множество изменений в работу российских дипломатов, которые столкнулись с глобальными вызовами и справляются с ними. Об этом в День дипломатического работника рассказала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"От праздника до праздника произошло очень много всего, и в том числе изменений нашей работы. Она стала, я не могу сказать, что виртуальной, но во многом перешла именно в онлайн-формат: это проведение дистанционно переговоров - и многосторонних заседаний, и двусторонних контактов. Это, оказывается, стало возможно", - отметила Захарова, добавив, что значительная часть коллектива МИД до сих пор работает на удаленке.

Дипломаты за рубежом

Рабочие ритмы изменились и для российских дипломатов за рубежом. Многочисленные локдауны и ограничения в связи с пандемией зачастую не позволяли сотрудникам диппредставительств уйти в отпуск или провести плановую ротацию кадров. "Если раньше нужно было только запросить страну пребывания о визе для дипломата, разрешении на его работу и дальше все остальное решалось автоматически - покупался билет на самый ближний рейс, а человек уезжал, то на сегодняшний день нужно состыковывать очень много деталей. Вообще начинать с того, а есть ли рейс в эту страну", - пояснила Захарова, указав, что многие дипломаты "зависли на целый год" и не могут вернуться домой.

Но даже если сотруднику посольства удается прибыть в страну, он попадает под карантинный режим, который действует в большинстве государств, обратила внимание Захарова. Из-за этого российские дипломаты не могли приступить к исполнению своих обязанностей еще некоторое время - от нескольких дней до трех недель.

Глобальные вызовы

Касаясь сложностей, с которыми столкнулись сотрудники МИД, Захарова упомянула работу по возвращению российских граждан, оказавшихся в ситуации глобального локдауна, которая длилась около пяти месяцев. "ТАСС выпустил книгу на этот счет, которая называется "Своих не бросаем". Она подробно рассказывает о том, что было сделано и как всем миром и по-настоящему всем народом справились с этой очень сложной ситуацией", - указала дипломат.

Прошедший год принес дипломатам и огромный массив документов, с которыми нужно было работать. "Это и международное сотрудничество по борьбе с пандемией, это и тема вакцинной дипломатии, - пояснила она. - Очень надеюсь, что тема вакцинной войны ушла в прошлое и мы перешли к теме вакцинной дипломатии. Это и борьба с фейками на совершенно новом уровне, это деятельность международных структур и организаций, которые тоже стали работать по-другому: это не очные заседания во многом, а либо заочные, либо в онлайн-формате".