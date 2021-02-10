Руденко: США безапелляционно заявили, что Украина не будет использовать вакцину из России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вашингтон безапелляционно указал Киеву позицию по вопросу использования российской вакцины от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Печально, но вся эта история с вакциной лишний раз продемонстрировала несамостоятельность Киева. Как только в прессе появилась информация о вероятности взаимодействия России и Украины в этом исключительно гуманитарном вопросе, из посольства США в Киеве последовало безапелляционное заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину", - обратил внимание он.
Руденко напомнил, что в начале января руководство Российского фонда прямых инвестиций заявило о готовности начать на Украине совместные испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник V", а также передать технологии для ее производства на украинских предприятиях.
По сообщениям СМИ Украины, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подавала в министерство здравоохранения страны заявку на регистрацию российской вакцины, подчеркнул замглавы МИД РФ.
9 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, начать вакцинацию граждан от коронавируса планируется на следующей неделе. По его словам, Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от разных производителей, в том числе 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer, а также от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производства AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. От использования российских вакцин власти Украины категорически отказались.
Украинская компания "Лекхим" 11 января заключила с китайским производителем Sinovac соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины CoronaVac. Первая партия должна насчитывать 1,9 млн доз. При этом предполагалось, что с 2022 года Украина сможет наладить производство этой вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".