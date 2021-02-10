Руденко: США безапелляционно заявили, что Украина не будет использовать вакцину из России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вашингтон безапелляционно указал Киеву позицию по вопросу использования российской вакцины от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Печально, но вся эта история с вакциной лишний раз продемонстрировала несамостоятельность Киева. Как только в прессе появилась информация о вероятности взаимодействия России и Украины в этом исключительно гуманитарном вопросе, из посольства США в Киеве последовало безапелляционное заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину", - обратил внимание он.

Руденко напомнил, что в начале января руководство Российского фонда прямых инвестиций заявило о готовности начать на Украине совместные испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник V", а также передать технологии для ее производства на украинских предприятиях.

По сообщениям СМИ Украины, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подавала в министерство здравоохранения страны заявку на регистрацию российской вакцины, подчеркнул замглавы МИД РФ.