В МИД РФ заявили, что Россия не меняет условий для возобновления авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Что касается восстановления авиасообщения, то помимо известных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, по-прежнему действует указ президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года №287 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий", введенный в связи с провокацией грузинских радикалов летом 2019 года. Условия отмены данного указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами", - отметил замглавы МИД РФ.

По указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.