В МИД РФ заявили, что поставки вакцин из Европы, КНР и США не покроют потребности Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Планируемые Украиной объемы поставок вакцин от коронавируса из Европы, Китая и США слишком малы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Точные сроки поставок из США, Китая и Европы [вакцины на Украину] не называются, а декларируемое количество предоставляемых доз критически мало для населения Украины. С сожалением приходится констатировать, что политические амбиции украинского руководства, стремление безоговорочно выполнять требования стран Запада, в первую очередь США, вновь берут верх над здравым смыслом и заботой о состоянии здоровья собственного населения", - сказал он.

По словам Руденко, украинская сторона сознательно политизирует тему возможных поставок в страну российской вакцины и придумывает причины, по которым население страны якобы нельзя ей прививать: "Мининдел Дмитрий Кулеба вообще договорился до того, что назвал нашу вакцину "гибридным оружием России против Украины".

Украина планирует начать вакцинацию граждан от коронавируса на следующей неделе, заявил 9 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от разных производителей, в том числе 117 тыс. доз вакцины производства американской компании Pfizer, а также от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. От использования российских вакцин власти Украины категорически отказались.

Украинская компания "Лекхим" 11 января заключила с китайским производителем Sinovac соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины CoronaVac. Первая партия должна насчитывать 1,9 млн доз. При этом предполагалось, что с 2022 года Украина сможет наладить производство этой вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков.