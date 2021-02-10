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Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается

Ранее глава российского МИД и госсекретарь США провели первый телефонный разговор после вступления Энтони Блинкена в должность

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обсуждение возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на данный момент не ведется, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

4 февраля Лавров и госсекретарь США провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность. С российской стороны была выражена готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБлинкен, Энтони
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