Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обсуждение возможности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на данный момент не ведется, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

4 февраля Лавров и госсекретарь США провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность. С российской стороны была выражена готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.