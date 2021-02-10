Лавров: Запад хочет сделать из России удобную площадку для продвижения своих интересов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ряд стран Запада хотят превратить Россию в удобную площадку для продвижения своих интересов в сфере безопасности, экономики и политики. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.

"Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными, хотят заставить нас согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, и хотят, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической", - сказал министр.

По словам Лаврова, каждый день эти попытки становятся все более и более ожесточенными.

"Наши силы, наши знания, наш опыт с опорой на мудрость наших предшественников необходимо самым активным образом задействовать для активного, настойчивого продвижения внешнеполитического курса, который определен президентом [России Владимиром] Путиным", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр выразил уверенность в том, что сегодняшние торжества по случаю Дня дипломатического работника, которые проходят не только в Москве, но и за рубежом, где проводятся также соответствующие акции и церемонии возложения цветов, "позволят России дополнительно мобилизовать все свои знания и способности для того, чтобы продолжать эффективно отстаивать свои интересы, отстаивать справедливость на международной арене".