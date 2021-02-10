Захарова: Москва ждет, что США определятся с курсом в отношении РФ в течение месяца

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва ожидает, что администрация президента США Джо Байдена определится со своими подходами к политике на российском направлении в течение ближайшего месяца. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Я думаю, что где-то в течение, наверное, текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать", - сказала она.

Захарова напомнила, что пока состоялись только телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом и между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мне кажется, пока идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере, международной повестки эти подходы не анонсировались", - пояснила она.

Инаугурация нынешнего президента США Джо Байдена состоялась 20 января. В Вашингтоне продолжается процесс кадровых назначений на ключевые посты, утверждения Сенатом Конгресса США выдвинутых Байденом кандидатур.