ЦИК планирует в мае провести тестирование онлайн-голосования перед выборами 2021 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами 2021 года, скорее всего, пройдет в мае. После этого будет принято решение об использовании конкретными регионами этой системы на предстоящих выборах. Об этом на заседании комиссии в среду сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Решение об участии регионов будет принято после общероссийской тренировки по тестированию дистанционного электронного голосования. Мы анонсировали его в апреле, но, скорее всего, даже в мае оно пройдет", - сказала Памфилова.

По ее словам, в среду она написала письма в региональные комиссии "с просьбой оценить свои возможности и направлять свои заявки на участие в тестировании онлайн-голосования".

"Конечно, к тестированию в мае мы будем привлекать членов избирательных комиссий, экспертное сообщество. Очень важно, чтобы были все, особенно эксперты, критически настроенные. Чтобы они помогали нам выявлять самые слабые звенья, самые слабые точки, чтобы мы совместными усилиями смогли их преодолевать", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что ЦИК постепенно внедряет онлайн-голосование, если эксперименты в 2021 году пройдут удачно, то комиссия будет расширять применение электронного голосования, но "наряду с традиционным способом голосования, а не вместо него".

Об онлайн-голосовании

3 февраля на заседании ЦИК Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.