Посол в Японии: новая редакция Конституции РФ не допускает решений по суверенитету Курил

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новая редакция российской конституции не предусматривает решений на тему суверенитета южных Курильских островов. Об этом в среду заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Новая редакция российской конституции, конечно же, не допускает каких-то решений на тему суверенитета над островами", - сказал он, отвечая на вопрос о территориальных претензиях Японии на южные Курильские острова.

Галузин напомнил, что Россия готова к совместному с Японией освоению этих территорий. "Мы перешли к более высокой фазе наших обсуждений в этом контексте - к фазе рассмотрения возможности налаживания более широкой масштабной совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. То есть, как недавно сказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью для российских СМИ, мы готовы к совместному освоению этих российских территорий, готовы здесь к сотрудничеству", - сказал дипломат.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.