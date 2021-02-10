Захарова указала на влияние Запада при организации акции оппозиции в середине февраля

Детализируя свой комментарий о том, что силы НАТО инструктируют соратников Навального по ведению подрывной работы в РФ, она указала на технологии организации подобных акций в других странах со стороны США и структур НАТО и ЕС. "Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы не знали, чем это закончится", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы не только видим, [как это организуется], мы просто знаем. Здесь нечего скрывать и придумывать. Здесь видно: классическая, по тем самым методичкам, идет работа", - добавила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова отметила, что перемена тактики соратников Навального по организации акций в России изменилась после состоявшейся 8 февраля онлайн-встречи с представителями стран НАТО, которая была организована на базе постпредства Польши при ЕС. Она подчеркнула, что так называемые оппозиционеры из РФ используются коллективным Западом как инструменты "бесконечного давления и попыток влияния" на Россию.