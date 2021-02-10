Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения новых санкций в отношении России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит оснований для введения каких-либо новых санкций в отношении РФ, надеется на то, что здравый смысл в том числе в странах Евросоюза возобладает. Об этом она заявила журналистам в среду, комментируя сообщения о возможном введении очередных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

"Я надеюсь на здравомыслие, я надеюсь, что будет возобладать прагматический подход, потому что никаких оснований для того, чтобы опять угрожать какими-то новыми санкции для России, их просто не существует. Это все надуманные, придуманные сюжеты, нагнетание определенной группой стран антироссийских настроений. Надеемся, что здравый смысл возобладает", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что российские власти будут и далее "настойчиво проводить свою суверенную политику, требуя уважения к России и выстраивания отношений на равных правах".

Комментируя визит в Россию и переговоры главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, спикер СФ отметила, что "фон после его возвращения не соответствует ни духу переговоров, ни содержанию переговоров". "У европейской дипломатии тоже связаны руки, у них нет возможности вести нормальную обычную дипломатическую работу из-за этого русофобского настроя. Переговоры были очень содержательными, взаимодоверительными", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что Россия неоднократно заявляла о готовности к восстановлению связей с Евросоюзом, "но только на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, равноправных взаимовыгодных отношений".

7 февраля Боррель по итогам визита в Москву (4-6 февраля) сообщил, что Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает санкции за нарушения прав человека. Он уточнил, что этот вопрос будет обсужден на уровне министров иностранных дел ЕС 22 февраля. В МИД РФ в ответ заявили, что удивлены тем, как глава европейской дипломатии оценивает свою поездку в Россию, отметив, что эти выводы разнятся с предыдущими заявлениями Борреля.