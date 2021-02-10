Путин назвал недопустимыми "крючкотворство" и подгонку статистики

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не доволен "играми в статистику" некоторых госслужб, которые занимаются "подгонкой показателей".

"В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральной, и региональной властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что "это требование никто не отменил".

"Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется", - констатировал Путин. "Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб - важнейших для общества и страны сфер. Однако очень часто мы видим - во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, - что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", - отметил президент.

"В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы сходится. Сходится подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращенный режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - указал глава государства.

К данной теме Путин обратился после недавнего заседания Совета по науке и образованию, когда одна из участниц дискуссии, старший научный сотрудник Анастасия Проскурина из Новосибирска пожаловалась президенту на низкую зарплату и перевод ее на полставки. "Она назвала цифры своей заработной платы - 25 тысяч рублей и еще шесть тысяч рублей - надбавка", - напомнил глава государства. "Как мы понимаем, тогда я и сказал об этом, даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе президента 2012 года", - подчеркнул Путин.