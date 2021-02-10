Толстой: гонорары иноагентов, полученные из-за рубежа, должны быть прозрачны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в среду, выступая на заседании палаты, заявил, что гонорары, получаемые иноагентами от зарубежных источников, должны быть прозрачными для всех, а трансграничные компании обязаны иметь представительства в РФ и платить налоги.

"Информационный суверенитет - это не только исключение американской цензуры в соцсетях. Законы России должны действовать для всех, кто работает в нашей стране. Так называемые глобальные компании должны быть локализованы через официальные представительства на территории России и здесь платить налоги с рекламных доходов. Это прямая наша с вами задача", - обратился парламентарий к коллегам.

По его словам, то же самое касается "тех, кто получает деньги из других стран, занимается здесь политикой". "Вот по поводу иноагентов много разговоров идет. Я считаю, что их гонорары должны быть прозрачны для граждан страны и избирателей. Люди должны понимать, откуда тот или иной деятель получает пожертвования, хоть в биткойнах, хоть в долларах", - сказал Толстой, указав также на необходимость повышения защиты персональных данных россиян в Сети.

В целом, по словам Толстого, возглавляющего делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, сейчас на этой площадке "никакого диалога нет, там есть желание шельмовать и обвинять во всех грехах" Россию. По его словам, против РФ используется стратегия, направленная на смену власти в стране, демонтаж ее суверенитета. "Она всерьез и надолго. И те, кто ее сегодня продвигают, - это просто предатели Родины, такие интернет-власовцы", - добавил Толстой.