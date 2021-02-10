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Депутаты Госдумы планируют встретиться с Мишустиным в конце февраля

Ежегодный отчет премьер-министра перед депутатами ожидается в апреле

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Встреча представителей фракций Госдумы с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным может состояться в конце февраля. Такая информация содержится в протоколе прошедшего в понедельник заседания Совета Думы, документ размещен в думской электронной базе данных.

"Принято решение фракциям в Государственной думе подготовить не более двух вопросов к возможной встрече в конце февраля 2021 года представителей фракций в Государственной думе с председателем правительства Российской Федерации М. В. Мишустиным", - говорится в протоколе заседания.

Ежегодный отчет премьер-министра РФ перед депутатами ожидается в апреле, сообщил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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