Депутаты Госдумы планируют встретиться с Мишустиным в конце февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Встреча представителей фракций Госдумы с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным может состояться в конце февраля. Такая информация содержится в протоколе прошедшего в понедельник заседания Совета Думы, документ размещен в думской электронной базе данных.

"Принято решение фракциям в Государственной думе подготовить не более двух вопросов к возможной встрече в конце февраля 2021 года представителей фракций в Государственной думе с председателем правительства Российской Федерации М. В. Мишустиным", - говорится в протоколе заседания.

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