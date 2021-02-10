Чижов заявил, что ЕС сознает необходимость поддержания диалога с РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Евросоюз осознает необходимость поддержания диалога с Россией, несмотря на шум после визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Об этом в пятницу заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Несмотря на весь этот шум вокруг визита Борреля в Москву, я думаю, что осознание необходимости поддержания диалога с Москвой тем не менее сохранится", - сказал он.

По словам Чижова, возможное введение новых санкций Евросоюза в отношении Москвы не внесет принципиально новых моментов в российско-европейские отношения, а также в политику РФ на европейском направлении.

"Я не буду гадать, в какой форме могут быть так называемые санкции [ЕС в отношении Москвы]. Могу предположить, что какими бы они ни были, они не внесут принципиально новых моментов ни в наши отношения, ни в, самое главное, политику Российской Федерации на европейском направлении", - сказал он.