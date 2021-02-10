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Госдума возобновляет прием граждан, но пока в режиме видео-конференц-связи

Записаться на личный прием можно в течение первой и второй недели каждого месяца

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы возобновят ранее прекращенный из-за пандемии прием граждан, но пока в формате видео-конференц-связи (ВКС) по предварительной записи. Об этом в среду сообщается на сайте нижней палаты.

"Для граждан организован дистанционный прием депутатами Государственной думы в режиме ВКС. Он проходит по предварительной записи", - говорится в сообщении. Записаться на личный прием можно в течение первой и второй недели каждого месяца.

На сайте приведены телефоны приемных фракций Госдумы.

Депутаты не прекращали работать с гражданами в своих регионах с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

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