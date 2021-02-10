Посольство РФ в Киеве заявило об отсутствии у Украины желания восстановить отношения

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Киев не предпринимает встречных шагов по восстановлению отношений с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте посольства РФ на Украине.

"Ведем последовательную линию на восстановление конструктивного диалога с Киевом, вывод из кризиса российско-украинских отношений. К сожалению, встречного движения с украинской стороны пока не наблюдается", - сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что урегулирование конфликта в Донбассе должно происходить мирным путем и в соответствии с минскими договоренностями. "Призываем украинских партнеров отказаться от их (Минские соглашения - прим. ТАСС) торпедирования, проявить политическую волю и начать предметный прямой разговор с руководством непризнанных республик. Россия, со своей стороны, в качестве участника нормандского формата и посредника на переговорах в Минске намерена оказывать необходимое содействие для нормализации ситуации в донбасском регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что Россия "решительно отвергает политику шантажа и угроз". "Мы сохраняем приверженность принципам справедливого мироустройства, выступаем за преодоление коллективными усилиями общих для всего человечества вызовов, развитие взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, строгое соблюдение норм международного права," - отметили в посольстве.