Пискарев: фейки о незаконных митингах в России распространяли в том числе иностранцы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ложные сообщения о пострадавших в ходе незаконных массовых акций в РФ в конце января и призывы к участию в них распространяли в том числе иностранные граждане, в частности с Украины. Об этом в среду сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"В течение довольно длительного времени на самых крупных зарубежных интернет-платформах Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и на сервисе YouTube массово, как по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и многих городов РФ 23 и 31 января текущего года", - сказал Пискарев в ходе заседания комиссии, посвященного теме стимулирования протестов из-за рубежа.

По словам главы комиссии, "американские соцсети устроили массовую и навязчивую рекламную кампанию фейков" о так называемых "жертвах мирного протеста". При этом рекомендации к просмотру таких роликов в интернете появлялись постоянно, заметил депутат.

"Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины", - сообщил Пискарев. "Полагаю, что нашей обязанностью является принять все меры по защите детей и сохранению будущего молодого поколения нашей страны", - добавил он.

Пискарев также отметил, что комиссия в ходе работы сравнила протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии, ее члены "выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов".

Использование детей и инвалидов

Организаторы несогласованных акций в РФ намеренно используют несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями, чтобы вызвать сочувствие к протестующим, считает Пискарев.

"Цель манипуляторов - убедить людей в мирном характере протеста и, конечно, жестокости властей. Цинизм в том, что для сочувствия к протестующим используются несовершеннолетние и лица с ограниченными возможностями", - заявил он на заседании комиссии в среду.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.