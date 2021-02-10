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Пискарев: фейки о незаконных митингах в России распространяли в том числе иностранцы

К данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины, отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев Сергей Савостьянов/ТАСС
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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ложные сообщения о пострадавших в ходе незаконных массовых акций в РФ в конце января и призывы к участию в них распространяли в том числе иностранные граждане, в частности с Украины. Об этом в среду сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"В течение довольно длительного времени на самых крупных зарубежных интернет-платформах Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и на сервисе YouTube массово, как по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и многих городов РФ 23 и 31 января текущего года", - сказал Пискарев в ходе заседания комиссии, посвященного теме стимулирования протестов из-за рубежа.

По словам главы комиссии, "американские соцсети устроили массовую и навязчивую рекламную кампанию фейков" о так называемых "жертвах мирного протеста". При этом рекомендации к просмотру таких роликов в интернете появлялись постоянно, заметил депутат.

"Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины", - сообщил Пискарев. "Полагаю, что нашей обязанностью является принять все меры по защите детей и сохранению будущего молодого поколения нашей страны", - добавил он.

Пискарев также отметил, что комиссия в ходе работы сравнила протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии, ее члены "выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов".

Использование детей и инвалидов

Организаторы несогласованных акций в РФ намеренно используют несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями, чтобы вызвать сочувствие к протестующим, считает Пискарев.

"Цель манипуляторов - убедить людей в мирном характере протеста и, конечно, жестокости властей. Цинизм в том, что для сочувствия к протестующим используются несовершеннолетние и лица с ограниченными возможностями", - заявил он на заседании комиссии в среду.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей также собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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