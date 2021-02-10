МИД РФ направит в международные организации материалы о поддержке протестов из-за рубежа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в России из-за рубежа. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

"Мы переведем все это на [иностранные] языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве", - сказала она.

По ее словам, эти материалы помогут РФ более аргументированно выстраивать диалог с западными партнерами. "Мне кажется, те презентации и тот текст, который вы озвучили, во многом ответят на их озабоченности. Возможно, они посмотрят на это под другим углом", - отметила дипломат, обращаясь к главе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василию Пискареву.

"Мне кажется, это действительно эффективно, когда мы рассматриваем проблему с различных сторон и делаем это как представители различных ветвей власти. Это самое ценное, потому что однобокого взгляда не должно быть", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Как пояснила Захарова журналистам после выступления на заседании, у РФ есть доказательства, что при вмешательстве во внутренние российские дела использовались "новейшие информационные технологии, которые ориентированы именно на детей, на юношество и являются гибридом сочетания правды и лжи, что особенно опасно". "На мой взгляд, это [подготовленные материалы] будет очень полезно для работы на международных площадках, таких как ОБСЕ и ЮНЕСКО", - добавила она.

Ранее на заседании комиссии Пискарев, в частности, заявил, что "американские соцсети устроили массовую и навязчивую рекламную кампанию фейков" о "жертвах мирного протеста" в России. По его словам, комиссия сравнила протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии, ее члены "выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов".

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