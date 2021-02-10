Захарова: Запад поддерживает распространение дезинформации о РФ американскими IT-гигантами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти западных стран напрямую помогают американским цифровым платформам распространять дезинформации о России. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

"Мы, по сути, становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария. Это и западные СМИ, и новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами. Это соцсети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей. Это увязка, это комплекс мер", - сказала она.

По словам Захаровой, цифровые гиганты либо находятся в связке с теми структурами, которые за этим стоят, либо выполняют их заказ. В связи с этим дипломат напомнила, что в преддверии прошедших незаконных акций американские интернет-монополисты "настойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики".

"Абсолютно не вызывает сомнений, что руководство компаний целенаправленно с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент массированно, фиксировался резкий рост количества просмотров. И все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима", - указала она.

"Шло просто активное подстрекательство наших граждан путем обмана и распространения дезинформации к противоправной деятельности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.