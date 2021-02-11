Россия призвала США прекратить "бряцание оружием" в связи с маневрами в Черном море

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия призвала в среду США "прекратить безрассудное бряцание оружием" в связи с маневрами американских кораблей в Черном море. Призыв опубликовало на своей странице в Twitter российское посольство в Вашингтоне.

"Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве", - подчеркнули российские дипломаты.

"Похоже, американскому Шестому флоту [ВМС США] не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлог - теперь открыто, под прикрытием военных учений - для наращивания своего присутствия в регионе", - добавили в диппредставительстве РФ.

Ранее пресс-служба Шестого флота сообщила, что корабли ВМС США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели во вторник в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы "Портер" и "Дональд Кук", морской патрульный самолет "Посейдон", турецкие фрегаты "Оручреис" и "Тургутреис", два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.