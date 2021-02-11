Постпред РФ назвал преувеличением тезис Борреля, что отношения России и ЕС "достигли дна"

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Оценка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву, что отношения России и ЕС "достигли дна" - это преувеличение. С такой позицией выступил в четверг в беседе с российскими журналистами постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", - отметил Чижов.

"Среди прочего там рассматривались те сюжеты, по которым наши позиции близки или даже совпадают - есть и такие. Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым. И Боррель, даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте [где прошли специальные слушания, посвященные критике Борреля за поездку в Москву], эту позицию подтвердил", - сказал российский постпред.

Боррель находился в Москве с визитом 4-6 февраля. В Брюсселе большинство политиков, экспертов, депутатов Европарламента назвали его визит провалом, обвинив дипломата в недостаточной жесткости, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По итогам поездки Боррель заявлял, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной", а также предупредил, что ЕС намерен ввести новые санкции против России.