Чижов: трудно представить, чтобы российский дипломат участвовал в протестах в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация, при которой кто-то из российских дипломатов участвовал бы в акциях протеста в Брюсселе, хотя бы и в качестве наблюдателя, труднопредставима. Об этом заявил в четверг российским журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя высылку из Москвы европейских дипломатов за участие в несогласованных митингах.

"Мне трудно даже представить ситуацию, при которой кто-то из моих сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, могли ли теоретически российские дипломаты присутствовать на запрещенной протестной акции у Северного вокзала Брюсселя 14 января, когда протестовавшие против произвола полиции устроили столкновения с правоохранителями и бросали камни в машину короля бельгийцев Филиппа, случайно оказавшуюся в зоне протеста.

"Да, функция любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента - в данном случае ничего дурного в этом термине нет - является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело - анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое - участвовать в конкретных политических акциях. И я хочу это подчеркнуть: то, за что объявили персонами нон грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций. Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям", - отметил российский постпред.

"Поэтому повторюсь: на мероприятия, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция", - подчеркнул он.

5 февраля в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. 8 февраля в качестве ответной меры страны выслали российских дипломатов.