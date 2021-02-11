Рябков: продление СНВ-3 не является уступкой ни со стороны России, ни со стороны США

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) не является уступкой как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон. По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам", - сказал он.

По словам Рябкова, благодаря этому шагу в отношениях между Россией и США на обозримую перспективу сохранится "необходимый уровень взаимной предсказуемости, транспарентности в сфере СНВ". Это само по себе имеет крайне важное значение для укрепления международной безопасности и стратегической стабильности, добавил он.

Новый этап диалога

Рябков сообщил, что Россия отмечает сигналы об открытости США к запуску нового этапа стратегического диалога и готова приступить к работе в этой сфере.

"Мы отмечаем сигналы об открытости Вашингтона к запуску нового этапа стратегического диалога между нашими странами. При этом мы настроены самым решительным образом заниматься проблемными аспектами стратегической сферы. Мы намерены без отлагательств приступить к такой работе, как только к ней будут готовы в Вашингтоне", - сказал он.

Замминистра добавил, что основным каналом диалога России и США по стратегической стабильности пока останутся контакты заместителей глав дипведомств обеих стран, если от Вашингтона не поступит иных предложений.

"С нашей стороны для возобновления двустороннего стратегического диалога имеется все необходимое: политическая воля, проработанные подходы, сформированная межведомственная команда. Исходим из того, что, если с американской стороны не последует иных предложений, то основным рабочим каналом останется апробированный формат межведомственных делегаций во главе с заместителями министров иностранных дел", - подчеркнул Рябков.

Односторонние уступки

Рябков заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки в диалоге по контролю над вооружениями с США, а будет жестко отстаивать свои национальные интересы.

"Время односторонних уступок, на которые когда-то выходила Россия, давным-давно закончилось. Мир слишком жесток и слишком циничен для того, чтобы верить в сказки. Мы в сказки не верим, а будем жестко и непреклонно отстаивать собственные национальные интересы", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что только равноправный диалог может привести к достижению сбалансированных договоренностей, и отметил при этом, что контроль над вооружениями не является самоцелью. "Будет найден баланс интересов - будут договоренности. Если баланса интересов мы не найдем, мы столкнемся с деструктивным американским подходом к комплексу вопросов, которые я только что обрисовал, значит, договоренностей не будет", - предупредил он.

Замглавы МИД добавил, что временем, появившимся благодаря продлению ДСНВ, необходимо воспользоваться максимально эффективно. "Предлагая США нашу расширенную и во многом новаторскую стратегическую повестку дня, мы имеем в виду заняться совместным анализом имеющихся проблем в данной сфере и поиском путей их урегулирования или хотя бы минимизации, чтобы в перспективе перейти - при наличии достаточной политической воли с обеих сторон - к предметной и ориентированной на результат работе по очерчиванию, а затем и наполнению контуров новых конкретных договоренностей", - резюмировал он.

Москва предлагает Вашингтону заняться совместным анализом проблем, накопившихся в сфере контроля над вооружениями, ради достижения новых договоренностей, заявил Рябков.

"Предлагая США нашу расширенную и во многом новаторскую стратегическую повестку дня, мы имеем в виду заняться совместным анализом имеющихся проблем в данной сфере и поиском путей их урегулирования или хотя бы минимизации, чтобы в перспективе перейти при наличии достаточной политической воли с обеих сторон к предметной и ориентированной на результат работе по очерчиванию, а затем и наполнению контуров новых конкретных договоренностей", - сказал он.

Договоренности по стратегической стабильности

Рябков считает, что будущие договоренности РФ и США по стратегической стабильности могут быть оформлены в виде пакета взаимосвязанных соглашений.

"Очевидно, что включить все эти элементы [сферы контроля над вооружениями] в один договор было бы крайне сложно, но мы на этом и не настаиваем. По согласованию сторон договоренности вполне могут быть оформлены пакетом взаимосвязанных соглашений, при необходимости имеющих разный статус", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что подход России заключается в поиске уравнения безопасности, в котором комплексно учитывались бы все факторы, значимые с точки зрения стратегической стабильности. "Речь здесь идет не только о ядерном оружии. Считаем принципиально важным охватить в том или ином виде весь спектр наступательных или оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи", - пояснил замглавы МИД.

Рябков указал, что в контексте возможных будущих договоренностей по стратегической стабильности потребуется разработать адекватные верификационные меры. "Мы исходим из того, что они не могут быть "универсальными", "безразмерными", они должны четко соответствовать предмету и объему конкретных соглашений", - отметил он.

Тематика ПРО

Рябков заявил, что Россия сталкивается с нарастающим нежеланием США заниматься тематикой противоракетной обороны (ПРО).

"Ключевая тема, которой мы будем заниматься на предстоящих контактах с американскими коллегами, - сказал он. - На протяжении длительного времени, причем независимо от партийной принадлежности тех, кто у власти в Вашингтоне, мы сталкиваемся с нарастающим нежеланием, с усиливающейся неготовностью американских коллег заниматься тематикой противоракетной обороны", - сказал он.

Рябков подчеркнул важность развития ПРО в создании систем сдерживания ядерного потенциала. "Не о боевом применении идет речь, потому что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия. Но как потенциал сдерживания стратегические наступательные вооружения просто в обязательном порядке должны и будут совершенствоваться для того, чтобы их потенциал не девальвировался и не обнулялся расширяющимися возможностями другой страны в сфере ПРО", - сказал высокопоставленный дипломат.

По словам Рябкова, заключение соглашения, которое заменит существующий ДСНВ после окончания сроков его действия маловероятно, если США не пойдут на диалог по обеспечению ПРО.

"Если США не будут готовы идти по нему [диалогу по ПРО] вперед, значит, <...> новый договор на замену ДСНВ вряд ли состоится", - сказал он.

Ответственный подход Вашингтона

Рябков сообщил, что Москва отмечает ответственный подход Вашингтона к выполнению соглашений в рамках ДСНВ, за исключением проблемы с засчетом части боезарядов.

"В плане ДСНВ мы наблюдаем достаточно ответственный подход Вашингтона к его выполнению, за исключением известной проблемы с засчетом части переоборудованных носителей, о которых мы говорили и будем говорить дальше, потому что договор продлен", - сказал он.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.