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Выход России из Договора по открытому небу
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Рябков: пока есть время для того, чтобы переосмыслить ситуацию вокруг ДОН

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Россия готова пересмотреть позицию по Договору по открытому небу, если то же самое сделают США

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Баланс Договора по открытому небу (ДОН) нарушен, но у России и США еще есть время, чтобы пересмотреть ситуацию. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Баланс договора нарушен, об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С этим мы не можем мириться, - сказал Рябков. - Но с другой стороны, время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию".

Он добавил, что Москва может пересмотреть свое решение о запуске процедуры по выходу из соглашения, если новая американская администрация будет готова изменить решение о выходе из договора. "Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации [бывшего американского президента Дональда] Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур [по выходу из соглашения] тоже возможна", - отметил Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в случае проведения переговоров по ДОН Россия не станет отступать от своих принципиальных позиций.

"Наша делегация и сегодня в Вене готова к продолжению соответствующих усилий [в переговорах по ДОН], но и принципиальные свои позиции мы сдавать не будем. В НАТО, в Вашингтоне, в Брюсселе должны очень хорошо себе представлять и делать ответственный выбор по дальнейшим шагам, исходя из этой неизменной и неотменимой установки, которой мы будем придерживаться дальше", - резюмировал Рябков.

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СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход России из Договора по открытому небу
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