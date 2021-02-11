Рябков: пока есть время для того, чтобы переосмыслить ситуацию вокруг ДОН

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Баланс Договора по открытому небу (ДОН) нарушен, но у России и США еще есть время, чтобы пересмотреть ситуацию. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Баланс договора нарушен, об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С этим мы не можем мириться, - сказал Рябков. - Но с другой стороны, время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию".

Он добавил, что Москва может пересмотреть свое решение о запуске процедуры по выходу из соглашения, если новая американская администрация будет готова изменить решение о выходе из договора. "Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации [бывшего американского президента Дональда] Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур [по выходу из соглашения] тоже возможна", - отметил Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в случае проведения переговоров по ДОН Россия не станет отступать от своих принципиальных позиций.

"Наша делегация и сегодня в Вене готова к продолжению соответствующих усилий [в переговорах по ДОН], но и принципиальные свои позиции мы сдавать не будем. В НАТО, в Вашингтоне, в Брюсселе должны очень хорошо себе представлять и делать ответственный выбор по дальнейшим шагам, исходя из этой неизменной и неотменимой установки, которой мы будем придерживаться дальше", - резюмировал Рябков.