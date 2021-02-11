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Рябков: Россия надеется, что новая администрация США не будет затягивать диалог по космосу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что диалог по космосу с администрацией президента США Джо Байдена продолжится без затягивания. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Администрация [бывшего президента США Дональда] Трампа по тематике космоса проявила готовность вступить с нами в серьезный, углубленный, профессиональный диалог. Прошло интенсивное заседание на уровне межведомственной группы, это состоялось прошлым летом. Мы рассчитываем, что данная работа будет продолжена без раскачки, затягивания", - сказал он.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Рябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
Рябков: иллюзий относительно прорыва в отношениях с США при администрации Байдена нет
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