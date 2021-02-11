Рябков заявил, что Россия стремится к перезапуску диалога с США по кибербезопасности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия будет стремиться к перезапуску диалога с США по информационной безопасности. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы будем стремиться к перезапуску профильного диалога по этой тематике", - подчеркнул он.

Рябков отметил, что данная тема в США глубоко политизирована. По его словам, неоднократные предложения Москвы по различным аспектам кибербезопасности так и не получили в Вашингтоне позитивного отклика. "Нынешняя администрация США, думаю, не так скоро преодолеет свою родовую травму, связанную с ее убежденностью в том, что Россия в 2016 году вмешалась в американские выборы и "украла" их - демократов - победу на них. Это такой сложный психологический феномен, с которым трудно иметь дело. Но мы будем терапевтировать наших коллег в Вашингтоне, объясняя все-таки реальное положение дел и показывая, что нельзя до такой степени предаваться собственным фантомным болям", - сказал высокопоставленный дипломат.