Рябков заявил об отсутствии перспектив восстановления ДРСМД в прежнем виде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удастся восстановить в прежнем виде, ответственность за возможное обострение обстановки в Европе ляжет на НАТО. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Не думаю, что существует перспектива восстановления ДРСМД в том виде, как он существовал на протяжении трех десятков лет, - отметил он. - Время той договоренности ушло. Мы не встречаем отклика со стороны натовцев, которые продолжают камлать друг друга по кругу, убеждая в том, что России верить нельзя. Ответственность за возможные последствия дальнейшего резкого ухудшения обстановки в Европе целиком и полностью ляжет на НАТО, на США и их союзников в Европе, которые в угоду собственной идеологии, собственному неприятию современной России, проводящей независимый внешнеполитический курс и не склонной прогибаться под давлением, готовы пустить под откос здравые предложения, идущие на пользу европейской безопасности".