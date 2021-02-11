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В Совбезе сообщили, что новая редакция Стратегии национальной безопасности подготовлена

Предыдущая редакция была рассчитана до 2020 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет безопасности России по поручению главы государства подготовил новую редакцию стратегии национальной безопасности страны. Об этом заявил в четверг заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению.

Предыдущая редакция стратегии была рассчитана до 2020 года.

"Новую редакцию стратегии национальной безопасности мы по поручению президента также на сегодняшний день подготовили", - сказал он.

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