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Песков не комментирует информацию о возможной смене госсекретаря Союзного государства

В Кремле подчеркнули, что никогда не комментируют "кадровые дела"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию о том, что Москва и Минск обсуждают смену госсекретаря Союзного государства.

"Мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Таким образом он отреагировал на публикацию РБК о том, что у Союзного государства России и Белоруссии вскоре сменится госсекретарь, поскольку, по информации издания, Григорий Рапота намерен уйти в отставку, а на этот пост может быть назначен посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичПесков, Дмитрий СергеевичРапота, Григорий Алексеевич
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