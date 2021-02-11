Песков заявил, что рано говорить о темах переговоров планируемого визита Лукашенко

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кремль считает преждевременным говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита в РФ президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг. По его словам, "визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется".

"Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным", - отметил представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на сообщение "Коммерсантъ" о том, что на переговорах лидеров РФ и Белоруссии может быть затронута тема нового российского кредита в $3 млрд.