Небензя: РФ надеется на здравый подход администрации США к ситуации с дипсобственностью

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что администрация президента США Джо Байдена подойдет к решению ситуации с арестом российской дипсобственности с точки зрения здравого смысла и нормальной дипломатической практики. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью газете "Комсомольская правда".

"Рассчитываем, что новая американская администрация подойдет к этому вопросу не с политизированных установок, а с точки зрения здравого смысла и нормальной дипломатической практики и этики", - сказал он.

Небензя отметил, что Россия надеется на хорошие новости по этому вопросу. "Чуть ли не на каждом американском заборе есть вывеска "Не вторгаться! Частная собственность". Частная собственность в США - священная корова. Уже только это является веским основанием для того, чтобы добиваться возврата тебе же принадлежащего", - пояснил он.

"Мы регулярно ставим этот вопрос в комитете ООН по сношениям со страной пребывания, на прошлой Генассамблее была принята резолюция, предписывающая генеральному секретарю ООН разрешить эту проблему в кратчайшие сроки, а если этого не произойдет, то направить дело в арбитраж", - указал Небензя.

По словам постпреда, подобного рода проблема в отношениях с США существует не только у России. Она касается, например, Ирана, Кубы и других государств, добавил он.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).