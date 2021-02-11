В Госдуму внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ненормированный рабочий день для сотрудников руководящего состава ФСБ России. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

"Законопроектом устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов Федеральной службы безопасности, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников", - говорится в пояснительной записке. Им также будет положен ежегодный дополнительный отпуск до 10 дней.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас законодательство предусматривает возможность установления ненормированного служебного дня для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО и ФСИН. По их мнению, такую норму необходимо распространить и на сотрудников ФСБ в связи с "особенностями прохождения службы". "Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, ненормированный день устанавливается для военнослужащих органов ФСБ, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров). Также он сможет устанавливаться по решению руководителя для иных должностей.