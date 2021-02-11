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Фальков выступит на правительственном часе в Совете Федерации 17 марта

В Минобрнауки ждут вопросов от сенаторов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступит на правительственном часе 17 марта в Совете Федерации. Об этом в четверг заявил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко на семинаре-совещании "Совершенствование юридических механизмов защиты прав научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации".

"Я хочу отметить, что 17 марта состоится правительственный час, на котором выступит министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, в Совете Федерации. В настоящее время мы ждем вопросов от уважаемых сенаторов РФ", - заявил он.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подтвердила эту информацию. "Да, такой правчас действительно запланирован на 17 марта", - сказала она ТАСС.

Теги
РоссияГумерова, Лилия СалаватовнаФальков, Валерий Николаевич
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