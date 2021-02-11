Россия к годовщине "Минска-2" предложила ОБСЕ принять заявление в его поддержку

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия внесла в ОБСЕ предложение принять заявление постоянного совета этой международной организации в пользу реализации резолюции Совета Безопасности ООН, которая одобрила выполнение Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой структуры по случаю шестилетней годовщины подписания "Минска-2".

"Полагаем, что в нынешних условиях ОБСЕ, возглавляемая шведским председательством, способна сыграть заметную конструктивную роль и придать импульс реализации Комплекса мер. Востребован общий коллективный сигнал о поддержке резолюции 2202 Совета Безопасности ООН. В этой связи, в канун шестилетней годовщины согласования и утверждения текста Комплекса мер, мы вносим предложение действующему председательству и всем государствам-участникам принять краткое, но емкое по смыслу заявление Постоянного совета в пользу реализации упомянутой резолюции", - подчеркнул постпред России.

Лукашевич указал, что в заявлении с учетом усилий на Украине контактной группы, нормандского формата и Специальной мониторинговой миссии (СММ) необходимо выразить решительную поддержку Комплексу мер как основы мирного урегулирования в Донбассе. "Важно призвать к полной и скорейшей имплементации его положений во всей их последовательности и полноте, а также возобновить призыв к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ по Украине и в контактной группе, координаторам ее рабочих подгрупп и СММ прилагать активные усилия в интересах осуществления Комплекса мер", - отметил российский высокопоставленный дипломат.

Реализация Комплекса мер

Абсолютное большинство пунктов Комплекса мер по выполнению "Минска-2" для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины далеки от реализации, констатировал Лукашевич.

"Все положения Комплекса мер должны были быть реализованы до конца 2015 года. Вместе с тем, абсолютное большинство его пунктов, к сожалению, весьма далеки от выполнения даже сегодня, шесть лет спустя", - сказал российский постпред при ОБСЕ.

Однако Лукашевич заметил, что "все участники процесса урегулирования и международные сопосредники неоднократно указывали на отсутствие каких-либо альтернатив минским соглашениям для достижения мирного, политико-дипломатического урегулирования кризиса". "На этот счет, как представляется, сложилась и вполне консолидированная консенсусная позиция государств - участников ОБСЕ. Несмотря на различия в понимании истоков кризиса на Украине, мы объединены осознанием необходимости обязательной практической реализации Комплекса мер, что откроет путь к устойчивому миру и долгосрочному, жизнеспособному разрешению кризиса", - подчеркнул он.

Российский дипломат при этом указал, что непростая работа над составлением "дорожной карты" имплементации Комплекса мер осложнена периодически раздающимися призывами отдельных участников "скорректировать", "уточнить" или вовсе переписать минские соглашения. "Попытки искусственно затянуть переговорный процесс лишь отдаляют перспективу урегулирования", - предостерег он.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.