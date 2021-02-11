Захарова: участвовавшие в акциях протеста в России дипломаты понимали, что нарушают закон

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники зарубежных посольств, принимавшие участие в несанкционированных акциях протеста в России, понимали, что идут на нарушение законов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Публичные акции, которые имели место 23 и 30 января в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов РФ, как того требует федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Соответственно, и участники, в том числе и иностранные дипломаты, консульские должностные лица, прекрасно понимали, что идут на нарушение законов государства пребывания. Был нарушен и запрет на проведение публичных мероприятий, временно введенный в связи с пандемией", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что организаторы упомянутых акций "публично и сознательно" заявляли о том, что даже не собираются их согласовывать. "Таким образом, участие сотрудников генконсульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 30 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное неуважение законов и правил государства пребывания", - резюмировала Захарова.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в тот же день, им был заявлен протест.

8 февраля в качестве ответной меры указанные выше страны выслали российских дипломатов.