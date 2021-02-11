Захарова: Россия предостерегает Германию от внесения раздора между Москвой и Минском

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия предостерегает Германию от попыток внести раздор между Москвой и Минском. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве не питают иллюзий относительно позиций официального Берлина применительно к актуальным общественно-политическим процессам в союзной нам стране, - сказала она. - Мы хотели бы предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками".

Как отметила Захарова, в РФ обратили внимание на обсуждение некоторыми белорусскими оппозиционерами с представителями германских властей ситуации в Белоруссии "в контексте отношений с Россией". "Антироссийская ориентация части лидеров протестного движения в Республике Беларусь, в том числе ассоциирующих себя с организацией "Координационный совет белорусской оппозиции", открыто пока не афишируется, однако она выходит наружу", - добавила дипломат.

На прошлой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал создание механизма по сбору доказательств случаев нарушения прав человека в Белоруссии и сообщил о выделении €21 млн на программу поддержки гражданского общества в стране.