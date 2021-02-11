МИД России предостерег ЕС от новых санкций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении РФ, на них последует соразмерный ответ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага, - сказала Захарова, комментируя возможность новых санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза. - На него неотвратимо последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария".

Она отметила, что такое решение ЕС будет особенно цинично выглядеть на фоне "тотального игнорирования Брюсселем" нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в странах объединения, а также жестокого подавления протестного движения в государствах Евросоюза. "В глобальном плане все это чревато усилением произвола в международных отношениях и в принципе эрозией международного права, - продолжила Захарова. - В очередной раз подтверждаем принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совбеза ООН. Мы призываем ЕС вернутся к равноправному, конструктивному диалогу, искать через имеющиеся дипломатические каналы, которые всегда остаются открытыми, работоспособные компромиссы, которые позволят обеспечить баланс интересов".

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на двух европейских дипломатов, что Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.