Захарова рассказала о фейке СМИ Нидерландов о шпионаже со стороны России и Китая

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Нидерландов и руководство Европейского союза должны обратить внимание на распространяемую нидерландскими СМИ фейковую информацию с обвинениями России и Китая в заброске в королевство шпионов под видом технических экспертов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, соответствующие сообщения появились в нидерландских изданиях Trouw и De Groene Amsterdammer. "Была опубликована схема, по которой Москва и Пекин приглашали специалистов, оказывали им визовую поддержку, решали их миграционные вопросы, а затем, по данным этих СМИ, осуществлялась [шпионская] работа через голландский бизнес и филиалы российских и китайских организаций на территории Нидерландов, - обратила внимание дипломат. - Таким образом, прибывшие эксперты якобы собирают необходимую информацию, а РФ и Китай наращивают силы в области промышленного и иного шпионажа".

"Никаких доказательств, как всегда, никто не удосужился привести, материалы в этих изданиях просто, видимо, заказные, - продолжила Захарова. - Эти публикации призваны в очередной раз внести дополнительный элемент дезинформации в отношении двух современных государств".

Официальный представитель дипведомства не исключила, что таким способом, возможно, происходит "непосредственно отработка тех методичек, которые распространяются местными спецслужбами".