В Госдуме считают реальной угрозу терактов в ходе несогласованных митингов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Любая несогласованная массовая акция может стать мишенью для террористов, так как правоохранительным органам крайне сложно в ходе таких митингов предотвратить теракт, информация о возможности атак серьезна. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, нефейковая. Очевидно, что любая террористическая организация, которая хотела бы добиться дестабилизации, которая хочет организовать террористический акт, следит, где бы это можно было сделать с наибольшим для себя эффектом", - сказал он.

Шхагошев заметил, что сейчас в РФ действуют специальные планы мероприятий по предотвращению террористических атак, в том числе в торговых центрах, в аэропортах, вокзалах. Кроме того, обеспечивается безопасность согласованных акций, участников которых досматривают при помощи металлоискателей. "Когда же речь идет о несанкционированных митингах с массовым скоплением людей, то для террористических организаций в несколько раз легче организовать теракт, а правоохранительным органам сложнее предотвратить теракты на таких акциях", - добавил депутат.

"Очень тяжело предупредить и предотвратить теракт, когда организаторы незаконных акций через социальные сети рисуют маршруты и перебрасывают потоки людей в течение часа-полтора с одного места на другое, - пояснил Шхагошев. - Это предупреждение сейчас носит особенный характер, потому что такие митинги проходят, есть сообщения, что они продолжатся".

"Это не означает, что митинги не надо проводить, речь вообще не об этом. Мы говорим об опасности проведения несогласованных акций", - резюмировал парламентарий.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили о том, что террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. По имеющимся данным, ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.