Захарова: Россия решает вопрос об оказании медпомощи находящимся в Китае морякам из РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия прорабатывает с китайскими коллегами вопрос о решении проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи на фоне пандемии коронавируса находящимся в Китае российским морякам. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным дипведомства, отметила она, в ряде портов китайской провинции Ляонин сложилась непростая ситуация с оказанием экстренной медпомощи членам экипажа прибывших туда российских морских судов.

"Мы этот вопрос прорабатываем с нашими коллегами из Китая. Хочу сказать, что у нас уже есть конкретные наработки. Чуть позже мы опубликуем наш комментарий на этот счет, - сказала она. - Но мы этот вопрос перед китайскими коллегами поставили".

Кроме того, продолжила Захарова, МИД РФ направил обращение в Министерство транспорта и федеральное агентство по рыболовству России с предложением донести данное обстоятельство до сведения соответствующих российских экономических операторов, а также обеспечить должный уровень охраны здоровья на отечественных судах.

"Работаем и с китайскими коллегами, и в межведомственном формате", - указала она.