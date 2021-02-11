В МИД РФ назвали запрет в Латвии российских каналов продолжением антироссийской истерии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Латвии, прекратив ретрансляцию 16 российских телеканалов, продолжают антироссийскую истерию в условиях отсутствия должной реакции на это со стороны профильных международных организаций. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии.

"Все это можно охарактеризовать как продолжение захлестнувшей Латвию кампании антироссийской истерии на фоне отсутствия должного воздействия на Ригу со стороны профильных международных институтов. Мы еще раз им напомним об их обязательствах следить за свободой средств массовой информации, свободой слова в странах, которые входят в эти организации", - сказала она.

Дипломат напомнила, что со стороны Латвии было заявлено, что мера НСЭСМИ носит временный характер и якобы вызвана желанием медиарегулятора прояснить юридическую принадлежность владельцев этих программ, в том числе уточнить не находятся ли они под санкциями ЕС. "Это все очень хорошо знакомые для прибалтийских реалий формулировки. Они неуклюже пытаются просто прикрыть информационное противодействие инакомыслию и травлю всего того, что связано с русским языком, включая даже такие имеющие чисто культурный, просветительский, гуманитарный контент каналы, как "Киномикс", "Наше новое кино", "НТВ Сериал", - отметила Захарова.

По ее словам, Латвия могла бы прояснить все необходимые юридические тонкости, не отключая вещание каналов.

С 10 февраля запрещена ретрансляция на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Кроме того, НСЭСМИ запретил с 15 февраля на год ретрансляцию зарегистрированного в Швеции телеканала "Россия-РТР". Процедуру ограничения его работы ведомство начало еще в июле прошлого года.