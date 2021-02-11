Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Германия и Франция стали, скорее, соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. "Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - сказал дипломат.

Небензя обратился к участникам заседания с вопросом, готовы ли представители западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по минским соглашениям. "Признаков этого, к сожалению, все меньше, - констатировал он. - Надеюсь на вашу принципиальную позицию сегодня, а также на то, что мой украинский коллега сегодня даст нам хоть какие-то поводы для оптимизма, а не будет повторять избитую мантру о том, что во всем виновата Россия".

Власти Украины уже не пытаются скрывать упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений, добавил Небензя. "Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства", - сказал он.

Небензя также отметил отсутствие каких-либо подтверждений заявлениям Украины относительно якобы имеющей место российской агрессии. "Вместо выполнения минских договоренностей мы слышим из Киева прежние сказки о продолжающейся российской агрессии, на которую Украина списывает все. И это при том, что доказательств этой самой "агрессии" никто так и не представил, что неудивительно", - подчеркнул постпред.

Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.