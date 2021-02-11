Лукашевич заявил, что Латвия "выдавливает" русский язык запретом российских телеканалов

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Остановка трансляции российских телеканалов в Латвии стала элементом "выдавливания" русскоязычных СМИ и русского языка. Такую оценку высказал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говоря о решении Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии.

"Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на "выдавливание" российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Российский дипломат также напомнил, что телеканалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными предлогами.

Ранее НСЭСМИ принял решение запретить с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Кроме того, НСЭСМИ запретил с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии.