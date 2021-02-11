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Кризис на Украине

Небензя объяснил постпреду Германии, кто оккупировал Украину

Кристоф Хойсген заявил, что "Россия захватила Крым"

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил германскому коллеге Кристофу Хойсгену, что Украина сама ведет войну на своей территории.

"Кристоф играл понятиями "кто кого оккупирует": Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию?" - сказал Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

"На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Российский постпред также напомнил Хойсгену, который затронул тему Будапештского меморандума, что, согласно документу, "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения".

Свое выступление Хойсген во многом посвятил критике действий России. В частности, он заявил, что "Россия вторглась на территорию Украины и захватила Крым".

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.

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УкраинаСШАГерманияРоссияКризис на УкраинеНебензя, Василий АлексеевичКрым
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