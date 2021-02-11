Постпред России при ОБСЕ заявил о начале политических репрессий в США

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Политические репрессии и тотальный зажим свободы мнений фактически начались в США, несмотря на заверения президента Джо Байдена о свободе слова. На это указал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, который на основе публикации издания Protocol рассказал о тесных связях новой администрации США с крупнейшими американскими интернет-компаниями.

"Как сообщил канал Fox News, на днях агенты ФБР в штате Флорида арестовали местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих Демократическую партию Соединенных Штатов. Несмотря на заверения нынешнего президента Джо Байдена о свободе слова как основном принципе американской демократии, в стране фактически начались политические репрессии и тотальный зажим свободы выражения мнения", - констатировал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Российский постпред при этом назвал неубедительными попытки представительницы США в постоянном совете ОБСЕ откреститься от влияния американского государства на цензурирование информационного пространства цифровыми платформами. Дипломат указал, что американское издание Protocol недавно опубликовало инфографику, которая наглядно демонстрирует тесные связи новой администрации США с IT-гигантами Google, Facebook, eBay и привел несколько примеров. "Это во многом объясняет нынешнюю редакционную политику цифровых платформ", - пояснил он.

"Одним из ближайших друзей президента Джо Байдена является вице-президент Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг. Племянница вице-президента Камалы Харрис также долгое время работала у Марка Цукерберга, а ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе глобальных партнерских отношений и рекламных технологий. Или, например, Николь Вонг, которая была юридическим директором по продукции в Twitter в начале нулевых, затем работала заместителем главного технолога в администрации Барака Обамы, а с ноября 2020 года является членом переходной команды Джо Байдена. Да и в целом в составе группы оказалось значительное число руководителей технологических компаний", - проинформировал Лукашевич.