Чижов: в России считают, что переговоры с Евросоюзом продолжатся

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что переговоры между Евросоюзом и РФ продолжатся, в том числе в формате "Лавров - Боррель". Об этом сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия" , опубликованном в пятницу.

"В ЕС раздаются призывы его [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] уволить, но их не поддержало ни большинство евродепутатов, ни страны-члены. Поэтому мы исходим из того, что разговор, в том числе в формате "Лавров - Боррель", будет продолжен. Когда и где, предстоит еще договориться. Но это необходимо", - отметил он.

По мнению Чижова, критика в адрес Борреля после его визита в Россию является неоправданной. "Я расцениваю эту критику как неоправданную и незаслуженную. На мой взгляд, Боррель, конечно, отрабатывал общую линию стран Евросоюза, но тот факт, что он приехал, следует расценивать как отражение его серьезности и самостоятельности в принятии решений", - сказал Чижов. "В целом мы ожидали [от визита] продолжения по сути прерванного политдиалога на уровне руководителей дипведомств, ибо последний визит в Россию предшественницы Жозепа Борреля Федерики Могерини состоялся в апреле 2017 года. <...> Сам факт, что такая поездка [Борреля в РФ] состоялась, я считаю, уже позитивен", - добавил он.

Постпред РФ при ЕС отметил, что Боррель фактически с момента своего вступления в должность пытался запустить обсуждение перспектив дальнейшего развития отношений с Россией внутри Евросоюза, однако, по мнению Чижова, пока у него ничего не получилось. "Теперь данный сюжет [перспектив взаимоотношений РФ и ЕС] будет предметом дискуссии очередного Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, а затем на регулярном саммите 25-26 марта. От результатов этого обсуждения дальнейшее развитие будет зависеть больше, чем от тех истерик, которые сейчас обуревают Брюссель", - полагает Чижов.

Он также добавил, что перезапуск двусторонних отношений во многом зависит от ЕС. "Если Евросоюз будет готов к такой работе, то за нами, как говорится, дело не станет", - заключил Чижов.

Жозеп Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля состоялась его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 7 февраля Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает санкции за нарушения прав человека. Он уточнил, что этот вопрос будет обсужден на уровне министров иностранных дел ЕС 22 февраля. В МИД РФ в ответ заявили, что удивлены тем, как глава европейской дипломатии оценивает свою поездку в Россию, отметив, что эти выводы разнятся с предыдущими заявлениями Борреля.