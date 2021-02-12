Грызлов: минские соглашения остаются единственной основой урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спустя шесть лет со дня подписания Комплекс мер по выполнению минских соглашений, а также декларация лидеров "нормандской четверки" в их поддержку остаются единственно возможной основой урегулирования конфликта на востоке Украины. Уверенность в этом выразил в пятницу полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

"12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания Комплекса мер, а также декларации лидеров "нормандской четверки" в поддержку Комплекса мер. А 17 февраля исполнится шесть лет со дня единогласного одобрения этих решений резолюцией Совета Безопасности ООН", - напомнил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Полпред подчеркнул, что это знаковые годовщины и знаковые документы, и украинское правительство вместе со своей зарубежной "группой поддержки" не сможет их ни уничтожить, ни переписать. "Минские соглашения и резолюция Совета Безопасности ООН полностью сохраняют силу и остаются единственно возможной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Отказ от выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, особенно в области политического урегулирования, - это путь в никуда. Донбасс никогда не согласится с таким отказом", - отметил Грызлов.

Он напомнил, что именно Комплекс мер остановил наиболее активную фазу военных действий, начатых киевской властью. "Именно Комплекс мер обозначил дорогу к миру и гражданскому диалогу на Украине. Не вина других участников минского процесса, что киевская власть пытается свернуть на другие дороги и при этом не щадит ни гражданского населения, ни собственных военнослужащих", - отметил российский полпред.

Киев не выполняет договоренности

Грызлов подчеркнул, что на протяжении шести лет украинское правительство продолжает разжигать конфликт в Донбассе, отказывается от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. "Нынешний президент Украины, торжественно обещавший, что при нем Украина выполнит минские соглашения, отказался от всех обещаний, благодаря которым его избрали. Большинство украинских избирателей голосовали за сторонника мира, а получили сторонника войны. Показательно, что киевская власть и командование ВСУ по-своему отметили приближение годовщины, обстреляв населенные пункты Донбасса. По информации, которую подтверждает миссия ОБСЕ, среди других гражданских объектов под украинским обстрелом оказалась школа в Золотом", - отметил он.

Грызлов добавил, что сейчас ВСУ в нарушение всех предыдущих договоренностей подтягивают дополнительные силы, причем во многих случаях зафиксировано размещение военной техники в жилых районах. "Все это расценивается в Донецке и Луганске как подготовка Украины к новому нападению на Донбасс, и для такой оценки есть основания. Тем более что в средствах массовой информации участились крайне злобные, агрессивные заявления киевских политиков. К сожалению, новыми агрессивными заявлениями вновь отметились и члены украинской делегации в контактной группе", - отметил он.

Российский полпред на переговорах выразил сожаление в связи с позицией Киева. "Отмечу также, что представители Украины занимают якобы "последовательную" и якобы "принципиальную" позицию: не рассматривать, даже не прикасаться ни к каким предложениям, исходящим от представителей Донецка и Луганска. Будет лучше, если украинская власть вернется к реальности и вспомнит, что любое киевское наступление в Донбассе обречено на провал. Будет лучше, если украинская власть вспомнит свои обещания выполнить минские соглашения и вести диалог с Донбассом", - заявил он.

"Проекты подавления Донбасса, которые подготовили и сейчас пропагандируют украинские политики - это преступление киевской власти, это планирование геноцида. Народ Донбасса, люди, живущие в Донбассе, украинской власти не нужны, украинская власть хочет от них избавиться тем или иным способом. Но жители Донбасса не для того защитили свои права, право на жизнь, на родной язык, чтобы сейчас отдать Донбасс на растерзание Киеву", - подчеркнул Грызлов.

Россия является посредником

Грызлов также напомнил, что Россия не является участником конфликта на востоке Украины и выполняет исключительно роль посредника в минском процессе. "Минские соглашения не содержат никаких упоминаний о России в качестве стороны конфликта. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс. Сторонами конфликта являются Донбасс и украинская власть, и на протяжении всех шести лет украинская власть не выполняет свои обязательства, фактически срывая минский процесс", - указал он.

Для реального урегулирования конфликта, для продолжения эффективной работы по урегулированию требуется реальная приверженность Украины выполнению "Минска", подчеркнул полпред РФ.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

В последнее время Киев заявляет о необходимости модернизации соглашений, но ДНР, ЛНР и Россия придерживаются позиции неукоснительного выполнения минских договоренностей.