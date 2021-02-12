Лавров заявил, что у Борреля, как и его предшественников, нет возможности для переговоров

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, как и его предшественники, не имеют возможности для переговоров, а лишь из раза в раз повторяют одну и ту же позицию. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По словам министра, визит Борреля в Москву проходил на фоне изначально непростой ситуации. "Многие в ЕС были против [этого визита] и публично заявляли, что он не должен ехать сюда, - напомнил Лавров. - В конце концов, они согласовали те подходы, которые он должен озвучить".

"Не хочу никакое выносить суждение, но, я не первый раз замечаю, это не только Борреля касается, до него была Федерика Могерини. У них возможности для переговоров не существует".

В этой связи глава МИД РФ привел в пример, как обсуждалась на встрече с Боррелем тема Алексея Навального. "Боррель зачитал позицию по Навальному. Я стал выдвигать контраргументы, потому что вся позиция Евросоюза сводилась к тому, что мы сделали из него политического узника, это нарушение прав человека, - указал он. - Многократно повторенная [позиция] с разных сторон. Но в Российской Федерации есть законы, которые нужно уважать".

"Что касается прав человека, я напомнил Боррелю, что мы давным-давно изъявляем готовность вести предметный диалог на эту тему, во-первых, на основе фактов, а во-вторых, "не в одни ворота", - подчеркнул Лавров.

Подавление незаконных акций на Западе

Лавров выразил уверенность, что Боррель посмотрел до переговоров в Москве подготовленный МИД РФ видеоряд о подавлении несанкционированных акций на Западе и в России, однако ушел от обсуждения.

"Я уверен, что они это посмотрели. Тот факт, что он ушел от обсуждения, сославшись на то, что не успел это сделать, лишний раз подтверждает, что они осознали бесперспективность для них честного разговора с нами", - сказал он.

Ранее Лавров обратил внимание на однобокое освещение событий в РФ на Западе и подчеркнул, что МИД подготовил видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя. По его словам, он отправил этот материал Боррелю, чтобы тот ознакомился с тем, как Москве видится "объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений".

Лавров отметил, что этот видеоряд может пополняться буквально ежедневно. "Сейчас в Польше идет волна протестов, которые очень жестоко подавляются между прочим. Там и дубинки, и водометы, - продолжил глава МИД РФ. - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сказал, что не успел ознакомиться с флешкой до переговоров в Москве, но обещал потом это сделать"

По словам министра, эти материалы были отправлены Боррелю за несколько дней до переговоров.