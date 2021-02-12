{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

Глава МИД РФ отметил, что "с изумлением наблюдает" за процедурами импичмента Дональда Трампа

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп является яркой личностью и "политиком от жизни". Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров выразил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Министр добавил, что "с изумлением наблюдает" за процедурами импичмента Трампа.

"Он яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп - яркий политик. Как говорится, от жизни. Где есть выгода - там надо делать все, чтобы ее максимизировать, где ее нет - пусть идет само собой", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, Дональд
В МИД РФ пояснили слова Лаврова о возможности разрыва связей с ЕС в случае санкций
В дипведомстве сообщили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству
Читать полностью