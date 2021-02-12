Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп является яркой личностью и "политиком от жизни". Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров выразил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Министр добавил, что "с изумлением наблюдает" за процедурами импичмента Трампа.

"Он яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп - яркий политик. Как говорится, от жизни. Где есть выгода - там надо делать все, чтобы ее максимизировать, где ее нет - пусть идет само собой", - сказал он.